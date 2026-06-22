Prohíben la entrada a un lago del este de Alemania a quienes no entiendan alemán

"Tenemos que estar seguros de que los visitantes entienden nuestras reglas para poder garantizar la seguridad", dijo el gerente de la zona de recreo, Mathias Nobel, en declaraciones que recogen varios medios alemanes, entre ellos en canal de televisión NTV.

La regla se creó tras un incidente durante el pasado fin de semana en el que el propio Nobel tuvo que salvar a un niño pequeño que se había adentrado mucho en el lago, en una de cuyas orillas se ubica el área recreativa en el paraje natural, con acceso para bañistas.

"Nuestro lago tiene en algunas partes 13 metros de profundidad, eso es demasiado peligroso", dijo Nobel.

En una declaración publicada en la página web de las instalaciones de Heidebad se señala que "las situaciones peligrosas se repiten con frecuencia porque las señales de advertencia, la información sobre la profundidad o las instrucciones de los socorristas no se entienden o se ignoran".

Ante todo, destacan, los niños tienen que saber cómo comportarse en el agua y estar bajo supervisión de adultos que sepan lo que tienen que hacer. Además, añaden que la gente tiene que estar en condiciones de entender a los socorristas.

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La nueva regla ya ha empezado a aplicarse y ha habido casos en los no se ha permitido la entrada de personas que parecían tener problemas de comprensión de la lengua autóctona.

Halle es una ciudad situada en el estado federado de Sajonia-Anhalt donde habrá elecciones regionales en septiembre y donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tiene en las encuestas de intención de voto un 40 % de apoyos.