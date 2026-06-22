Streeting, hasta ahora aspirante al liderazgo laborista, apoya a Burnham

Streeting, que se veía como el principal rival de Burnham, dijo en una carta divulgada hoy estar convencido de que el exalcalde de Mánchester está comprometido en la construcción de un laborismo que pueda "ganar la batalla crucial contra la fuerza del nacionalismo", en referencia al partido populista de derechas Reform UK.

El antiguo titular de Sanidad comunicó su decisión después de que Starmer anunciase hoy su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro del Reino Unido, aunque permanecerá en el cargo hasta que su formación elija a su sucesor.

El político pidió que el partido se una en el apoyo a Burnham, evitando así unas elecciones internas en el laborismo, lo que se conoce en el Reino Unido como una 'coronación'.

"Podríamos pasar el verano exagerando pequeñas diferencias, o podemos remangarnos y ayudarle a lograr el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que tomo y espero que todos los demás también apoyen a Andy", agregó.

En caso de que haya unas primarias, se espera que el nuevo líder del Partido Laborista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico, pero puede ser antes si es finalmente Burnham.

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Como es habitual en estos casos para evitar un vacío de poder Starmer permanecerá en el cargo hasta la elección del nuevo líder.

Starmer se vio forzado a dejar el poder tras la reciente victoria de su rival político, el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, que fue elegido diputado al ganar el pasado jueves el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

Burnham ha dicho que se presentará como candidato para sustituir a Starmer.