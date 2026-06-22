Suben a 4.175 los muertos en el Líbano desde que empezó la ofensiva israelí en marzo

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, señaló en su escueto comunicado habitual que el número de heridos alcanzó los 12.164, según recogió la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

De esta forma, aumentan en 69 los muertos en las últimas 24 horas por los ataques israelíes, así como en 11 los heridos, según los datos del ministerio, en una segunda jornada de calma en el sur del país y donde los rescatistas siguen recuperando cadáveres.

Mientras, los habitantes del sur libanés siguen sin volver a sus casas, donde, según publicó hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la estimación de daños en edificios se calcula en 1.380 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

El pasado viernes por la tarde entró en vigor una tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, pese a que ya el primer punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán contemple el cese de hostilidades en el frente libanés.

A eso se une que las negociaciones entre el Líbano e Israel, en las que no participa el grupo chií, se llevarán a cabo desde este martes y se prolongarán hasta el jueves.

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Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, recibió este lunes una llamada telefónica conjunta del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; del asesor presidencial estadounidense, Jared Kushner; y del primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, en la que abordaron los esfuerzos para consolidar el alto el fuego en el Líbano y frenar el avance israelí.

No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes que ha otorgado al Ejército "libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente" proveniente del Líbano, según dijo en un comunicado en vídeo emitido por su oficina.