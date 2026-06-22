Ucrania alcanza un centro ruso de comunicaciones por satélite en la región de Moscú

"En el objetivo puede observarse una humareda masiva", señaló el Estado Mayor en un comunicado en su canal de Telegram sobre el ataque a la instalación de comunicaciones espaciales rusa.

Canales rusos han publicado en la misma aplicación un vídeo en el que aparece supuestamente la columna de humo que se ha formado sobre el centro Dubna después de que fuera alcanzado por el ataque.

Ucrania ha incrementado la frecuencia y la intensidad de sus ataques a la capital rusa y sus alrededores y durante la semana pasada golpeó en dos días distintos la principal refinería de Moscú, que ha empezado a experimentar problemas de abastecimiento de combustible debido a los daños sufridos por la refinería.

El parte de ataques a territorio enemigo publicado este lunes por el Estado Mayor ucraniano da cuenta además de numerosos ataques a objetivos rusos en los territorios ocupados y confirma otro ataque, que tuvo lugar en la madrugada del domingo, a infraestructura del puerto de Kavkaz, en la región sureña de Krasnodar, que tiene un papel importante para hacer llegar suministros a las tropas rusas desplegadas en el sur de Ucrania.

El puerto de Kavkaz es una infraestructura logística clave en la conexión de la península ocupada de Crimea con el territorio de la Federación Rusa.