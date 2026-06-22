Un gran incendio obliga a cortar durante horas la principal autovía de Grecia

Once aviones y cinco helicópteros cisterna participan desde el mediodía de este lunes en los trabajos de extinción del incendio que se declaró a unos 110 kilómetros al noroeste de Atenas, dijo a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

El fuego, que aún sigue quemando vegetación baja en la zona, se propagó hacia el sur atizado por fuertes vientos del norte y cruzó la autovía principal que une Atenas con el centro y norte del país, por lo que las autoridades tuvieron que cerrar durante horas esta importante vía.

Después de horas de lucha contra las llamas, la carretera pudo finalmente ser reabierta a última hora de la tarde, si bien el incendio no se ha controlado aún del todo, añadió el portavoz.

Otros 120 bomberos con 3 helicópteros y dos aviones cisterna operaron en un incendio que se declaró cerca del aeropuerto internacional de Atenas, situado unos 40 kilómetros al este del centro de la capital.

El fuego quemó una zona de vegetación baja y hierba seca en una área de parcelas y cultivos entre el aeropuerto y la localidad de Spata, si bien pudo ser controlada rápidamente por los bomberos sin que se registraran daños mayores.

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En las últimas 24 horas se han registrado en todo el país 41 incendios forestales, de los cuales 36 fueron sofocados antes de expandirse, informó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

Aunque Grecia no está sufriendo actualmente la ola de calor que azota a muchos países europeos (la media temperatura máxima este lunes y el pasado fin de semana no superó los 32 grados), los fuertes vientos del norte de los últimos días han contribuido a la propagación de incendios en varias zonas.

El pasado sábado dos grandes incendios forestales en la isla de Eubea (centro) y en Siros, en el archipiélago de las Cícladas, obligaron a las autoridades a evacuar varias localidades, antes de que se pudieran controlar las llamas la tarde del domingo.