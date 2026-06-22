Un misil ucraniano impacta contra fábrica de semiconductores en la región rusa de Vorónezh

El incidente ocurrió alrededor de cuando el gobernador regional, Alexander Gúsev, alertó del peligro de ataques de misiles en Vorónezh.

Según el canal de Telegram Baza, sospechoso de estar vinculado con las autoridades rusas, el ataque contra la capital de la región homónima se produjo con un misil Storm Shadow.

El canal ucraniano Exilenova+, que centra sus publicaciones en ataques ucranianos contra Rusia, afirma que el objetivo fue una planta de semiconductores presente en la ciudad, que dedica parte de su producción a componentes para misiles.

Las autoridades rusas aún no han confirmado el hecho.

La alerta por peligro de misiles también se emitió en otras regiones del país, como Uliánovsk.

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Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso se jactó de haber derribado 301 drones ucranianos, incluido Vorónezh. Hasta 80 drones fueron interceptados atacando Moscú.