Von der Leyen se despide de Starmer elogiando su talla de "estadista" y su apoyo a Ucrania

"Muchos líderes tardan años en convertirse en el estadista en el que tú te has convertido en sólo dos años. La seguridad europea y la ucraniana son más fuertes gracias a ti. Gracias, querido Keir", escribió Von der Leyen en sus redes sociales.

Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

La dimisión se produce exactamente a un mes de que los líderes del Reino Unido y la Unión Europea (UE) celebren una cumbre en Bruselas el próximo 22 de julio, a la que previsiblemente ya acudirá el sucesor del exmandatario laborista.