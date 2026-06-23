Al menos 20 muertos en un ataque a un centro médico en Nigeria

Según informó el lunes por la noche el Comando de Policía de Plateau en un comunicado en la red social Facebook que recogen este martes medios locales, el ataque se produjo en el pueblo de Kawel, en el área de gobierno local de Bokkos, hacia las 04.40 hora local (03.40 GMT) de la mañana del domingo.

Líderes comunitarios y fuentes anónimas de la Cruz Roja local relataron a la prensa local que los atacantes irrumpieron en la localidad disparando de manera indiscriminada y asaltaron el centro médico local, donde asesinaron a varios trabajadores médicos y pacientes.

De acuerdo con estas fuentes, entre los muertos habría tanto civiles como agentes de seguridad, pero este extremo no fue confirmado por las autoridades.

Tras recibir la información sobre el ataque, agentes de la Policía, junto con efectivos de la Unidad de Respuesta a Delitos Violentos del cuerpo, se desplegaron en el lugar y se enzarzaron "en un intenso tiroteo" que "obligó a retirarse" a los atacantes.

"Se confirmó la muerte de 18 personas en el lugar del ataque, mientras que otras tres fueron trasladadas urgentemente al hospital para recibir atención médica. Posteriormente, un médico confirmó la muerte de dos de las víctimas heridas", detalló el comunicado policial.

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"Los restos mortales de las víctimas han sido entregados a sus familias para su entierro, ya que éstas se negaron a que se realizara la autopsia", añadió.

Sin embargo, un líder comunitario elevó a 22 los muertos en declaraciones a la prensa local.

"Visité el hospital y vi la situación con mis propios ojos. Hasta el momento, se han registrado 22 fallecidos, incluyendo mujeres. Las víctimas todavía deben ser enterradas, debido a las lluvias que caen desde esta mañana", afirmó Christopher Luka, líder juvenil de Bokkos.

"Entre las víctimas, se encontraban profesionales sanitarios que prestaban servicio en el hospital y algunos pacientes que estaban recibiendo tratamiento", añadió.

En otro comunicado, el gobierno de Plateau condenó "la trágica pérdida de vidas inocentes" en este "acto de violencia sin sentido" y afirmó que ha ordenado que "las agencias de seguridad intensifiquen inmediatamente las operaciones en la zona afectada".

Algunos estados de Nigeria, en el centro y noroeste del país, sufren incursiones constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.