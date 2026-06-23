Alemania quiere recurrir al mercado de capitales para sostener las pensiones públicas

"No sólo los más acomodados, sino también quienes tienen ingresos normales se beneficiarán del desarrollo económico y, por tanto, del mercado de capitales", afirmó este martes el canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa tras recibir de manos de una comisión de expertos un "paquete equilibrado" de propuestas de reforma consistente en 33 medidas concretas, respaldadas por sus integrantes en su totalidad y por unanimidad.

El político conservador añadió que resulta "muy tranquilizador" que este modelo basado en el capital e inspirado en los países escandinavos es "resistente a las crisis", y aseguró que incluso con una crisis financiera y económica como la sufrida en los años 2007 y 2008, las pensiones seguirían aumentando.

Merz reconoció que esa reforma conllevará cargas adicionales, ya que en el modelo propuesto la inversión obligatoria en el mercado de capitales para complementar la pensión pública ordinaria supondrá un aumento de la tasa de cotización de forma gradual a partir de 2028 en incrementos anuales del 0,5 % hasta alcanzar el 2 % en 2031, que serán asumidos a partes iguales por empleador y trabajador.

Además, esta inversión obligatoria de parte de las aportaciones en el mercado de capitales supondrá una inyección en la economía de al menos 30.000 millones de euros adicionales al año, subrayó.

Por otra parte, en 2031, cuando concluya el actual proceso de aumento de la edad de jubilación a los 67 años para los nacidos a partir de 1964, la edad mínima para acceder a la pensión se vinculará al aumento de la esperanza de vida.

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Así, entre 2031 y 2041, según la evolución de la esperanza de vida prevista actualmente, la edad de jubilación aumentaría a partir de 2032 aproximadamente cada diez años en medio año, de manera que como muy pronto, a partir de 2092, los que cotizan en Alemania se retirarán a los 70.

"Sin reformas, el nivel de las pensiones descendería inevitablemente y las cotizaciones aumentarían. Con esta reforma podemos invertir esa tendencia. A largo plazo, queremos que el nivel de las pensiones aumente y que las cotizaciones disminuyan", dijo Merz.

El sistema propuesto por la comisión, subrayó, cumple ademas dos objetivos: las pensiones siguen estando garantizadas y las cargas se distribuyen de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones.

"La pensión pública sigue siendo el pilar más importante de nuestro sistema. Ningún ciudadano debe preocuparse. Se mantendrá la equidad social. Se conservará el nivel actual de las pensiones y no habrá ningún cambio radical en el sistema", resumió el canciller.

Por su parte, Bärbel Bas, ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la coalición de gobierno liderada por el canciller conservador, calificó la propuesta de reforma del sistema de pensiones de "obra de arte total", en la que todo está interrelacionado y que no permite "quedarse con lo que gusta y descartar lo que no gusta".

"El hecho de que ahorremos para los asegurados en el primer pilar" -el de la pensión pública, al complementarla con la inversión en el mercado de capitales- "significa para la generación joven que el nivel de las pensiones aumentará", como mínimo hasta el 50 %, frente al actual 48 % y al 46 % hasta 2029 si no se acomete la reforma, subrayó.

Para Frank-Jürgen Wiese, miembro de la comisión, ante una evolución demográfica desfavorable, una situación económica y financiera difícil y "transiciones que sin duda supondrán una carga para todos", se ha encontrado "una solución razonablemente equilibrada para todas las partes implicadas -empresarios, trabajadores y jubilados-".

Se mostró convencido de que si se suman los tres niveles de seguro de la vejez -la pensión pública, ahora complementada con la inversión en el mercado de capitales, como primer pilar; los planes de pensiones de empresa como segundo pilar, y los planes de pensiones privados como tercer pilar- existe "una muy buena perspectiva, demostrable y calculable" de que se pueda llegar al 70 % del último salario percibido en los últimos años de vida laboral.

Merz y Bas subrayaron el objetivo de comenzar con la primera fase legislativa en la segunda mitad del año, con el fin de que la reforma pueda entrar en vigor lo antes posible.