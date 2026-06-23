Alphabet reemplazará a Verizon en el índice Dow Jones de Industriales el próximo lunes

S&P Global señaló en un comunicado que Alphabet tiene una oferta "diversificada" de tecnología y servicios digitales, lo que "ampliará y fortalecerá la exposición" del índice a estas áreas de la economía estadounidense.

"Su gran capitalización de mercado y precio de las acciones, junto a la amplitud de sus negocios, la convierten en un componente más representativo de los servicios de comunicación" en el Dow Jones, indicó la gestora.

Alphabet, la matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de 4,223 billones de dólares.

Hoy cerró la sesión con un valor de 346,13 dólares por acción, una bajada del 1 % respecto a la víspera.

Con su entrada en el Dow, aumenta el peso de las tecnológicas en índice, que ya incluye a las gigantes Apple, Nvidia, Microsoft y Amazon, así como Cisco, IBM y Salesforce, de menor tamaño.

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S&P Global divulgó también que una de sus componentes, Honeywell, separará el 29 de junio su negocio aeroespacial, y la empresa remanente se mantendrá en el índice con el nombre Honeywell Technologies.

El principal indicador de Wall Street está integrado por las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) y en el mercado Nasdaq, dominado por las tecnológicas.

La gestora selecciona esos componentes siguiendo un sistema de ponderación de los precios de las acciones para que éste sea representativo de la economía estadounidense.

En ese sentido, destacó que las acciones "con precios persistentemente bajos tienen un impacto poco significativo", como las de Verizon.

También indicó que el divisor utilizado para calcular el índice se modificará antes de la apertura del lunes para evitar "distorsión" en sus capacidades de representación del mercado.

El Dow Jones bajó hoy un 0,09 % y se situó en 51.666 puntos.

Los fondos de inversión más importantes no son muy partidarios de este indicador y se inclinan más por el S&P 500, ya que consideran que tiene una representación más amplia del mercado.