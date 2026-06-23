Amplían terminal portuaria en sur de México con inversión por 54,6 millones de dólares

El proyecto, presentado durante el inicio de obras encabezado por el director general de la empresa, Manuel Fernández, y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, forma parte del programa de modernización del puerto, que busca duplicar la capacidad anual de pasajeros y recibir embarcaciones de mayor tamaño.

La nueva etapa prevé ampliar el frente de agua o atraque de 332 a 450 metros y realizar trabajos complementarios para aprovechar el calado de 13,3 metros alcanzado en la fase previa.

Con estas condiciones, la terminal podrá atender cruceros internacionales de nueva generación y aumentar su competitividad frente a otros destinos regionales, según precisaron autoridades y la empresa.

SSA Marine México indicó que también destinará 285 millones de pesos (16,4 millones de dólares) a modernizar instalaciones y mejorar la experiencia de los pasajeros, informó la compañía, que opera terminales de carga y pasajeros en diversos puertos mexicanos.

Actualmente, Puerto Progreso recibe alrededor de 450.000 pasajeros de cruceros al año. Con la ampliación, el puerto tendrá capacidad para superar el millón de visitantes anuales, lo que, según la empresa, impulsará turismo, transporte, comercio, servicios y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de suministro del sector.

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Fernández afirmó que la inversión refleja la confianza de la compañía en el potencial de largo plazo de Progreso y en el crecimiento de Yucatán como plataforma logística y turística.

Por su parte, el Gobierno de Yucatán sostuvo que la obra consolida a Progreso como “puerta de Yucatán al mundo” y motor de competitividad logística, comercial y turística.

El gobernador Díaz Mena dijo que cada metro de modernización significa más empleo, empresas e inversiones para el estado.

La primera etapa incluyó 1.630 millones de pesos (94,0 millones de dólares) de inversión pública estatal para aumentar la profundidad del canal de 11,75 a 13,30 metros, ampliar el ancho de navegación de 150 a 180 metros, extender la longitud de 7,4 a 8,1 kilómetros y dragar más de 1,4 millones de metros cúbicos de material.

Una tercera fase, también a cargo de la Secretaría de Marina, está en licitación.

La plataforma se ubica en el sureste mexicano, donde también se ubica el Corredor Interoceánico con el que se pretende conectar al Pacifico con el Atlántico a través de la franja más delgada del país, como opción al canal de Panamá.