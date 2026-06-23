Asfura: "Necesitamos una América fortalecida que pueda dar respuestas a la gente"

"Necesitamos una América desde Canadá hasta Argentina fortalecida, una América que pueda dar respuestas a la gente y poder tener un futuro más claro. Una América que tiene muchos retos y esos retos tenemos que transformarlos en hechos reales, y estoy seguro que lo podemos lograr (...), hoy el mundo que vivimos necesita una unidad y que todos estemos complementados", dijo Asfura a periodistas hondureños en Panamá.

El gobernante hondureño llegó el domingo a Panamá (procedente de Ucrania) y hoy se reunió con su homólogo de ese país centroamericano, José Raúl Mulino, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que fue convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826, y la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se inició hoy en la capital panameña.

Estos eventos aspiran a reforzar el multilateralismo como herramienta para afrontar los desafíos de la democracia, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Asfura subrayó así que los intercambios en materia comercial y tecnológica son importantes y que "todos los países nos necesitamos".

El presidente también se volvió a referir a la difícil situación económica que desde hace varios años arrastra la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con pérdidas mensuales, según sus autoridades, de 1.500 millones de lempiras (alrededor de 56 millones de dólares).

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Ante esta situación, el Ejecutivo promueve en el Parlamento una reforma al sector, lo que rechaza el ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aduciendo que quieren privatizar la institución.

Asfura reiteró que no es cierto que se pretenda privatizar la ENEE porque es de todos los hondureños y recalcó que "Honduras se está realmente desangrando con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" y que por eso "debemos de cambiarla", con una reforma en el Parlamento, para lo que volvió a pedir el apoyo de todos los diputados.

"Debemos aceptar ese reto, por eso necesitamos mejor salud, educación, infraestructura. Yo le pido a los diputados que tengan esa confianza, que estamos tomando las mejores decisiones y con valentía para poder enfrentar el problema que tanto nos agobia. No puede seguir así Honduras, escúchenme, con el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no vamos a ningún lado, nos estamos desangrando, es una hemorragia enorme, económicamente", enfatizó.

Las reformas al sector eléctrico que promueve Asfura ya comenzaron a ser debatidas en el Parlamento, donde todavía no se ha logrado el consenso deseado por el gobernante.