Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Barents y Noruega

"Bombarderos estratégicos de largo alcance Tu-160 realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega", señaló Defensa en un comunicado.

Durante su misión que duró cerca de 16 horas, los Tu-160 fueron escoltados por cazas rusos MiG-31, añade la nota.

En el marco de la misión las tripulaciones practicaron el repostaje de combustible durante el vuelo.

"Todos los vuelos de aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se llevan a cabo en estricta conformidad con las normas internacionales de uso del espacio aéreo", subrayó Defensa.

No obstante, en algunas etapas de la ruta, los bombarderos rusos fueron vigilados por aviones de combate de otros países.

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La aviación estratégica rusa, integrada por bombarderos Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3, efectúa regularmente vuelos de patrulla sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros.

Estos vuelos no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.