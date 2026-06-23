Campeón olímpico de esquí de EE.UU. se declara inocente por posesión de drogas

Miller, de 48 años, fue acusado el pasado 6 de junio de posesión de una sustancia controlada y de posesión de parafernalia para el consumo de drogas. De acuerdo con los documentos del Tribunal de Magistrados del Condado de Fremont, el exdeportista quedó en libertad tras pagar una fianza de 5.000 dólares y posteriormente se declaró no culpable de ambos cargos.

Hasta el momento, el abogado defensor de Miller no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso, que continúa su curso en la justicia estatal.

Considerado uno de los mejores esquiadores alpinos de la historia de Estados Unidos, Miller disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos entre 2002 y 2014.

Su mayor éxito llegó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, donde conquistó la medalla de oro en la supercombinada, además de una plata en el supergigante y un bronce en el descenso.

El estadounidense también obtuvo dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 y cerró su trayectoria olímpica con un bronce en el supergigante de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, consolidándose como uno de los atletas más laureados del esquí alpino estadounidense.