Carminho, Rui Veloso o Cai Guo-Qiang participarán en el Festival Babell de Oporto

Babell, financiado con más de tres millones de euros por la Fundação Livraria Lello y que cuenta con el apoyo de la Cámara Municipal de Oporto, ha diseñado un programa que completa la oferta literaria, donde la música del compositor luso Rui Veloso y la cantante Carminho también acapararán la atención de las más de 200.000 personas que la organización espera recibir estos días.

Rui Veloso, una de las figuras más destacadas de la música portuguesa y de Oporto subirá el jueves al escenario de la Avenida Dos Aliados, en un cartel que se completa con el grupo luso GNR y otro artista portugués de proyección internacional, Pedro Abrunhosa.

Al igual que ocurre con los encuentros literarios programados por Babell, para asistir a estos conciertos solo será necesario comprar un libro en alguna de las librerías de Oporto.

En la misma Avenida dos Aliados, al día siguiente se subirán al escenario dos de las voces femeninas portuguesas más conocidas a nivel mundial, Bárbara Bandeira y Carminho.

En la noche del 27 de junio la atención se centrará en el cielo del río Duero, donde Cai Guo-Qiang, uno de los artistas contemporáneos más influyentes, cuyas obras ya se han expuesto en el Museo del Prado y en el Museo Guggenheim de Bilbao, presentará un espectáculo de drones y fuegos artificiales diurnos.

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La performance, titulada 'Una página', adoptará la forma de un "verso breve" para realizar una intervención a gran escala que busca evocar la literatura, la historia y el alma de Oporto, entrelazando la libertad de expresión con la identidad de la ciudad.

El Festival Babell -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- también ha diseñado una oferta cultural para el público más joven, denominada Biblioterra.

Los días 27 y 28 de junio, en los Jardines del Palacio de Cristal de Oporto habrá diferentes sesiones en torno a temas universales dirigidas al público infantil: cuentos para explicar el mundo, para reír, para ayudar a dormir a los más pequeños o para cantar y aprender a escuchar.

Oporto se convertirá en un referente mundial de la literatura, donde los escritores de lengua española también jugarán un papel relevante.

Es el caso del español David Uclés, quien protagonizará uno de los momentos más singulares, ya que cantará fado en hora punta en una estación de metro de Oporto, por lo que los asistentes, además de departir con el escritor en una conversación moderada por Pilar del Río, viuda de José Saramago, podrán escuchar su interpretación musical de la fadista Amalia Rodrigues.

También acudirán a la cita figuras como el español Javier Cercas o el colombiano Héctor Abad Faciolince.