Mundo
23 de junio de 2026 a la - 11:20

Casi 200 bomberos y 8 aviones trabajan en la extinción de un fuego en el sur de Portugal

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Lisboa, 23 jun (EFE).- Casi 200 bomberos, junto a 61 medios terrestres y ocho aéreos trabajan en la extinción de un incendio en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras que algunas personas fueron "confinadas" en sus casas.

Por EFE

Así lo explicó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), quien agregó que "el incendio está activo y arde con bastante intensidad debido al viento y a la orografía del terreno".

El fuego se originó durante la mañana de este martes en la zona de Ameixial, a unos 90 kilómetros de la frontera con España.

Las llamas arden en una zona donde hay algunas residencias dispersas, pero por el momento no ha sido necesario evacuar a nadie, informaron las autoridades.

Varios distritos del sur de Portugal, en el Algarve, así como otra treintena esta bajo aviso máximo y muy elevado por incendio forestal, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), en plena ola de calor que dejará temperaturas cercanas a los 40ºC en varios puntos del país.