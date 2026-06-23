Casi 200 bomberos y 8 aviones trabajan en la extinción de un fuego en el sur de Portugal

Así lo explicó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), quien agregó que "el incendio está activo y arde con bastante intensidad debido al viento y a la orografía del terreno".

El fuego se originó durante la mañana de este martes en la zona de Ameixial, a unos 90 kilómetros de la frontera con España.

Las llamas arden en una zona donde hay algunas residencias dispersas, pero por el momento no ha sido necesario evacuar a nadie, informaron las autoridades.

Varios distritos del sur de Portugal, en el Algarve, así como otra treintena esta bajo aviso máximo y muy elevado por incendio forestal, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), en plena ola de calor que dejará temperaturas cercanas a los 40ºC en varios puntos del país.