Cerca de 10.000 evacuados en el centro de China por lluvias torrenciales

Entre las áreas afectadas figura la ciudad de Duyun, donde se ordenó la suspensión de clases después de elevar esta madrugada su nivel de respuesta de emergencia para el control de inundaciones al nivel II, el segundo más grave en una escala de cuatro niveles.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero las lluvias han interrumpido el suministro eléctrico en partes de la prefectura.

Según el observatorio meteorológico provincial, entre las 06:00 del lunes y las 06:00 del martes se registraron fuertes precipitaciones en más de 20 zonas de nivel condado de la provincia, cuatro de las cuales acumularon más de 200 milímetros de lluvia durante ese período.

Las autoridades chinas pidieron el domingo reforzar las medidas de prevención frente a deslizamientos de tierra, desastres geológicos, inundaciones en ríos medianos y pequeños, y anegamientos urbanos, ante la previsión de fuertes lluvias en múltiples regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo a las predicciones, se esperan lluvias intensas y torrenciales que el fin de semana hicieron activar el sistema de alertas para varias provincias del este y centro del país, entre ellas Anhui, Hubei, Hunan y la mencionada Guizhou.

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La semana pasada más de 36.000 personas tuvieron que ser evacuadas en la provincia suroriental de Cantón también a causa de las precipitaciones, que provocaron la activación de la segunda alerta de mayor gravedad también para las cercanas regiones de Guangxi, Fujian, Yunnan y Guizhou.

Las lluvias coinciden con una fase de precipitaciones intensas que afecta cada año al sur de China en torno a estas fechas y que son conocidas como 'lluvias del barco del dragón', en referencia a la festividad que se celebró el pasado viernes en todo el país.

China afronta cada verano episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos, con especial incidencia en el sur y el centro del país durante la temporada de precipitaciones.

En los últimos años, el país sufrió desastres como las inundaciones de Pekín de 2023, con más de 30 muertos, las olas de calor y sequías de 2022, que afectaron al suministro eléctrico en varias zonas, y las lluvias de 2021 en la provincia central de Henan, que dejaron más de 300 fallecidos.