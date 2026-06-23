China pide mantener los diálogos de paz entre EE.UU. e Irán a pesar de posibles retrocesos

"El Memorando de Entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán —en el que se comprometieron a respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas, a abstenerse de emprender acciones militares y a evitar injerencias en los asuntos internos del otro— envió una señal positiva al mundo que debe ser defendida y aplicada conjuntamente", afirmó Wang, de acuerdo con un comunicado de este martes del Ministerio de Exteriores de China.

El canciller pidió mantener los diálogos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, a pesar de que es "poco probable" que el proceso transcurra sin retrocesos.

Durante la reunión, ocurrida el lunes en el marco de un encuentro de jefes de seguridad nacional de los BRICS en Nueva Delhi, Wang afirmó también que China está dispuesta a "defender conjuntamente la independencia y el fortalecimiento propio del Sur Global".

El lunes, Wang mantuvo otra reunión con el jefe de seguridad de Irán, Ghadir Nezamipour, en la que discutieron las negociaciones llevadas a cabo entre Teherán y Washington, un proceso que cuenta con la mediación directa de Pakistán y Catar.

"Como socio estratégico integral de Irán, China siempre ha mantenido una postura justa y objetiva, apoya todos los esfuerzos que contribuyen a la paz y respalda a Irán en la salvaguarda de su soberanía, seguridad y dignidad nacional", dijo Wang.

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El despliegue de los representantes de países de los BRICS, junto a otras potencias como Brasil o Rusia, se produce en paralelo a las conversaciones técnicas que mantienen las delegaciones de Irán y EE.UU. en Suiza durante toda la semana.