Comisión de la ONU concluye que Ejército israelí dispara a matar contra los niños en Gaza

"Los niños están siendo asesinados principalmente de dos formas: mediante ataques aéreos con explosivos de gran potencia y amplio radio de impacto, o con el uso de cuadricópteros, drones y francotiradores que apuntan específicamente a la cabeza y la parte superior del cuerpo para matarlos", afirmó.

El jurista indio presentó junto a sus colegas de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, la zambiana Florence Mumba y el australiano Chris Sidoti, un nuevo informe que por segunda vez acusa a Israel de genocidio, en este caso basándose en sus ataques a la infancia.

"Las conclusiones de la comisión son que Israel ataca a los niños para debilitar la vitalidad demográfica y negar al pueblo palestino su derecho a la autodeterminación", destacó el presidente, recordando que desde octubre de 2023 han sido asesinados más de 20.000 niños en Gaza, otros 44.000 resultaron heridos y más de 58.000 quedaron huérfanos.

Además, recordó Muralidhar, el 97 % de las escuelas en la Franja han sido destruidas y al menos 151 niños fallecieron por malnutrición, según cifras de octubre de 2025.

"El informe llega a conclusiones jurídicas y afirma que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente y matado a niños palestinos", resumió.

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Sidoti, único de los tres investigadores que formaba parte de la comisión cuando ésta publicó el pasado año el primer informe que acusaba a Israel de genocidio en Gaza, aseguró que de los 17 informes que ha elaborado con el grupo de expertos "ha sido el más difícil".

"Quiero dirigirme directamente al pueblo israelí y preguntarle qué tipo de personas son sus soldados para permitir que un niño de 14 años se desangre durante 45 minutos", afirmó, recordando uno de los casos documentados por el documento de casi 100 páginas.

Preguntado sobre cómo este informe puede ayudar a la rendición de cuentas de Israel por sus violaciones de derechos humanos, Muralidhar aseguró que otros Estados miembros de la ONU tienen distintas opciones.

"Pueden ejercer en sus tribunales nacionales la jurisdicción universal (...) y les hemos pedido que detengan y arresten a cualquier funcionario israelí contra el que la Corte Penal Internacional haya emitido una orden de arresto, para luego extraditarlo para su custodia por parte de la CPI", señaló.

También reiteró las peticiones de la comisión de que se detenga la transferencia de armas a Israel y se utilicen todos los medios razonablemente disponibles para prevenir la comisión de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad en el territorio palestino ocupado.