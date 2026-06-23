Cuba despide a Ramiro Valdés mientras EEUU redobla la presión con más sanciones

La primera guardia de honor a Valdés, quien falleció este domingo a los 94 años, la realizaron de manera privada en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) el expresidente Raúl Castro, su sucesor y mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, junto al Ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera.

Más tarde se abrieron las puertas del Minfar para que decenas de militares y la población civil llegara para el homenaje póstumo a Valdés, quien fuera también uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado y de la Dirección General de Inteligencia, además de ministro del Interior y viceministro primero de las FAR.

Valdés, ocupó durante seis décadas diversos puestos de responsabilidad hasta su muerte, aunque desde hacía unos meses permanecía totalmente apartado de la vida pública.

En sus últimos años ejerció como vice primer ministro, supervisando asuntos socioeconómicos relacionados con la construcción de viviendas, la producción de materiales, la generación eléctrica y las inversiones industriales.

Sus ausencias desde entonces fueron llamativas en varios actos del Ejecutivo de La Habana, como el recibimiento de los 32 cubanos muertos en la operación militar estadounidense en Venezuela o el anuncio oficial de contactos con EE.UU., que dio otro giro a la tuerca en las tensiones con la isla al sancionar esta jornada a entidades estatales y a la esposa de del hijo de Raúl Castro.

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El Departamento de Estado de EE.UU. sancionó este martes a Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI) dos instituciones financieras que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, "se dedican a mover dinero en nombre del régimen", y Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias, vinculadas las tres al conglomerado militar empresarial Gaesa.

Además, se incluyeron a la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.

Washington también sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro, este último acusado en EE.UU. por el derribo de avionetas del exilio cubanoestadounidense en 1996.

EE.UU. presiona la isla desde enero, primero con un bloqueo petrolero y luego con la Orden Ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump de este 1 de mayo, que sanciona a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano, para que introduzca reformas económicas y políticas.

Las medidas de Washington han provocado que compañías extranjeras cesen sus actividades en la isla, entre ellas, las mayores hoteleras internacionales, la minera canadiense Sherrit, y el banco privado extranjero que realizaba los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard.