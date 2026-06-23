Desalojan en Madrid el segundo rascacielos más alto de España por un incendio

Según explicaron a EFE fuentes presentes en el lugar, los trabajadores de la torre, ubicada en un moderno complejo financiero en el norte de la capital española, fueron evacuados alrededor de las 17:15 horas de este martes (15:15 GMT).

El incendio se declaró en un cuarto técnico de la planta 25 del edificio y ya se ha dado por controlado, según ha informado Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

La columna de humo que sale del interior del edificio es visible desde varios puntos de la ciudad.

La torre Moeve, denominada así ya que en ella se encuentra la sede central de la compañía energética, alberga oficinas de otras empresas, como Amazon España.

El edificio se encuentra en una zona de negocios conocida como las Cuatro Torres, varios rascacielos que albergan oficinas de distintas empresas.

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Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal.

El incendio registrado este martes es el segundo que se produce en la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojarlo de manera preventiva, sin que se registraran heridos.