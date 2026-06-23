Dos expertas de la ONU analizan en Guatemala la situación de las desapariciones forzadas

Ginebra, 23 jun (EFE).- Dos expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inician este martes un viaje a Guatemala que concluirá el 2 de julio, donde estudiarán los avances en las investigaciones de desaparecidos tanto en el conflicto interno (1960-1996) como en las rutas migratorias actuales.