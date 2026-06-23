Ecuador reúne a expertos mundiales para frenar al Fusarium y proteger producción de banano

El combate al R4T, considerado actualmente una de las mayores amenazas fitosanitarias para la producción bananera mundial, fue el tema central de la quinta edición del Banana Time Machala, la convención del sector bananero ecuatoriano, organizada por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) la pasada semana en Machala.

En esta ciudad del sur de Ecuador, capital de la provincia de El Oro, donde se registró el primer foco de R4T en el país en diciembre pasado, los especialistas Diane Mostert y Andre Drenth compartieron investigaciones que coinciden en fortalecer la prevención y la cooperación entre productores, autoridades y centros de investigación para reducir el impacto de la enfermedad.

Los dos ponentes sostuvieron que el Fusarium representa un desafío que no puede enfrentarse únicamente desde la investigación científica o desde las políticas públicas de manera aislada, sino que requiere participación activa de los productores, capacitación permanente, vigilancia continua y coordinación institucional.

La sudafricana Mostert, reconocida investigadora especializada en la marchitez por Fusarium y epidemiología de enfermedades en musáceas, explicó que el R4T ya se encuentra presente en 26 países y advirtió que una de sus principales características es su capacidad para permanecer en el suelo durante décadas, lo que dificulta enormemente su erradicación.

"Una vez que TR4 llega a una finca, prácticamente permanece allí para siempre", señaló la especialista.

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A pesar de su expansión, ha habido casos donde se ha logrado contener la expansión de este hongo, como en Mozambique, país en el que el patógeno fue detectado en una finca comercial y motivó la aplicación de estrictos protocolos de bioseguridad, vigilancia permanente y control de movimientos.

La investigadora destacó además que actualmente se evalúan 31 variedades de banano en campos infectados de Mozambique para identificar materiales con mayor resistencia al patógeno y ampliar las opciones de manejo para los productores.

Por su parte, Andre Drenth, fitopatólogo y profesor de la Universidad de Queensland (Australia), apuntó a desarrollar alianzas público-privadas y sistemas de vigilancia participativa en la gestión de amenazas fitosanitarias.

Basándose en la experiencia australiana frente a diversas enfermedades agrícolas, Drenth enfatizó en que la bioseguridad representa una inversión estratégica para los países productores.

"La forma más económica de controlar una enfermedad es no tenerla”, afirmó al explicar que los costos de manejo del patógeno se vuelven permanentes para productores y gobiernos.

Como ejemplo de esa afirmación, presentó estimaciones realizadas en el país que calculan que mantener al Fusarium R4T fuera de las zonas productoras genera beneficios cercanos a los 177 millones de dólares anuales para la industria bananera.

Este modelo australiano de gestión sanitaria se basó en la cooperación entre productores, organismos gubernamentales, universidades y centros de investigación.

Y si bien la experiencia de Australia demuestra que la contención depende de una acción coordinada entre todos los actores de la cadena productiva, Drenth reconoció que los niveles de preparación contra el Fusarium son distintos según la región, especialmente en América Latina donde las condiciones sociales, económicas y políticas son un factor importante.