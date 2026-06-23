Trump dice que Irán permitirá inspecciones nucleares, Teherán lo desmiente

Las tensas negociaciones entre Irán y Estados Unidos -en conflicto desde febrero pasado, tiene como foco las instalaciones nucleares desarrolladas por el régimen islamista. Los desacuerdos persisten mientras las partes avanzan hacia un futuro pacto con el que pretenden frenar el conflicto en Medio Oriente.

La guerra comenzó el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque “preventivo” contra Irán, que reaccionó con represalias. El objetivo inicial de este operativo militar fue desmantelar el programa nuclear iraní -tras denuncias de posible fabricación de una bomba atómica- y propiciar un cambio régimen político.

“Honestidad nuclear”

“Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la ’Honestidad Nuclear’”, publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde agregó que las negociaciones bilaterales “van bien”.

“Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval”, añadió.

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Irán desmiente

Por su parte, Irán rechazó las afirmaciones del mandatario estadounidense y reiteró que no permitirá a los inspectores del OIEA acceder a las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos el año pasado, al término de la primera ronda de conversaciones con Washington destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para atajar una guerra que dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudió la economía global.

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El memorando sentó las bases de unas negociaciones que comenzaron el domingo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Catar. El objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán.

Conversaciones técnicas

Irán confirmó que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas.

Sin embargo, desmintió unas declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que su gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio de 2025.

“No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista” , declaró el portavoz de la diplomacia, Esmail Baqai, en rueda de prensa.

En ese conflicto fueron bombardeadas las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán. El alcance de los daños sigue sin conocerse pero el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su momento que habían “aniquilado” las capacidades nucleares de la república islámica.