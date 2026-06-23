EE.UU. entrega a Filipinas cuatro submarinos para patrullar el mar de China Meridional

"La entrega de estos aparatos, valorados en 754 millones de pesos filipinos (13 millones de dólares), demuestra el compromiso" con garantizar "un Indo-Pacífico libre y abierto, al fortalecer la capacidad de Filipinas para detectar y responder a los desafíos marítimos y las actividades marítimas ilegales", señaló la misión diplomática en un comunicado.

Los vehículos son submarinos autónomos Triton (AUSV), capaces de recopilar datos en el océano tanto en la superficie como bajo el agua. Funcionan con energía solar, lo que permite que cada unidad opere hasta 30 días seguidos.

"El dominio marítimo del Indo-Pacífico es vasto, conflictivo y crucial, y Filipinas se encuentra en el centro de este", señaló la encargada de negocios interina de la embajada de Estados Unidos, Bridgette Walker, al considerar que el mar de China Meridional "requiere una vigilancia constante y de larga duración que ningún buque o aeronave puede proporcionar por sí solo".

En mayo, durante el Diálogo Shangri-La en Singapur, la cumbre de seguridad anual más importante de Asia, Filipinas criticó las actividades de China en estas aguas, donde Manila y Pekín se disputan la soberanía de varias islas.

En los últimos años se han registrado frecuentes incidentes entre embarcaciones y aeronaves de ambos países en esta estratégica zona, por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de petróleo y gas.

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El principal riesgo es que esta región se convierta en escenario de un potencial conflicto entre Pekín y Washington, pues aunque Estados Unidos no mantiene ninguna disputa soberanista directa, mantiene en vigor un pacto de defensa mutua con Manila.

Desde la llegada al poder del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos.