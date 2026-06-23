Egipto refuerza fronteras con Sudán y anuncia grandes incautaciones de armas y oro ilegal

En un comunicado del portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias, Gharib Abdelhafez, señaló que las Fuerzas de Guardia Fronteriza "han continuado" sus esfuerzos para "consolidar la estabilidad en cooperación con el Ejército, asegurando "las fronteras terrestres y costeras en todos los frentes estratégicos".

Durante el "último periodo", sin especificar fecha exacta, estas fuerzas llevaron a cabo la incautación de "96 armas de diversos tipos y una cantidad estimada de 3.600 cartuchos de munición" en 33 incidentes.

También se descubrieron 58 casos de minería ilegal de oro, además de la incautación de 20 detectores de metales, 118 generadores y 86 toneladas de rocas mezcladas con mineral de oro, indicó la nota.

"Estos logros son la culminación de los intensos esfuerzos realizados las 24 horas del día por la Guardia Fronteriza para reforzar el control de seguridad en todos los cruces fronterizos y puntos de entrada en todas las direcciones estratégicas", explicó el Ejército.

Ayer, las Fuerzas Armadas anunciaron que en una campaña conjunta con la Policía contra "varios focos delictivos", involucrados en el tráfico de drogas y armas, la minería ilegal de oro y la inmigración ilegal, resultó en la detención de 223 personas, entre ellas 87 ciudadanos egipcios y 136 extranjeros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, estas operaciones resultaron en la incautación de 79 artículos relacionados con drogas, 351 toneladas de diversos tipos de estupefacientes, 750.000 pastillas de narcóticos, y la incautación y destrucción de varias plantaciones de drogas.

En materia de mercancías incautadas sobre las que no se habían pagado los derechos de aduana, se registraron 168 incidentes y se confiscaron cerca de 50 toneladas de productos petrolíferos, además de grandes cantidades de mercancías diversas.

El comunicado indicó que se incautaron 500 vehículos de diversos tipos, se frustraron 115 intentos de infiltración e inmigración ilegal y se detuvo a 99.886 personas de diferentes nacionalidades en todas las direcciones estratégicas del país.

Según el portavoz militar, "el valor económico estimado de los artículos incautados asciende a aproximadamente 40 mil millones de libras egipcias -unos 703,72 millones de euros-, y los casos han sido remitidos a las autoridades competentes para que tomen las medidas legales necesarias".

En los últimos días, varios usuarios de redes sociales han compartido vídeos e imágenes que muestran a personas infiltrándose en la frontera sur de Egipto con Sudán, en medio de reportes sobre la minería ilegal de oro en el país y llamamientos a las autoridades egipcias para que tomen las medidas necesarias.