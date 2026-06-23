El Centro Democrático se declara el partido de Gobierno de De la Espriella en el Congreso

"La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso (17 en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes) se declara partido de Gobierno", señaló -en un comunicado- esa colectividad.

El partido expresó "su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos".

Según el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional (organizadora de los comicios), De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se está llevando a cabo en este momento.

El Centro Democrático, que tras la primera vuelta de las elecciones apoyó al ultraderechista, señaló -en otro comunicado en la víspera- que "reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia".

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El ultraderechista, por su parte, evalúa perfiles para conformar su gabinete y establecer la hoja de ruta para el empalme con el actual Gobierno, informó este martes su equipo.

"Abelardo de la Espriella sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto", señaló la información.

De la Espriella, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno" en los próximos días.