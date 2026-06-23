El colapso de la torre en Miami que dejó 98 muertos inició semanas antes por otras fallas

La investigación preliminar del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, en inglés) descubrió que el desplome de la torre, que culminó el 24 de junio de 2021, en realidad empezó a principios de ese mes, cuando fallaron dos conexiones entre las columnas del garaje y la cubierta de la piscina.

Estos fallos iniciales de las columnas, añadió el informe, provocaron que las grietas crecieran y que las cargas se redistribuyeran en la cubierta de la piscina durante las siguientes tres semanas, lo que presionó a las conexiones adyacentes de losa y columna que no tenían la suficiente fuerza para soportarlas.

"Esto provocó el colapso catastrófico mayor el 24 de junio", sostuvo el reporte sobre una de las mayores tragedias inmobiliarias en la zona metropolitana de Miami, donde murieron casi cien personas, entre ellas argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos, chilenos y paraguayos.

El incidente originó cuestionamientos sobre la seguridad inmobiliaria en el sur de Florida, donde, tras el derrumbe parcial de esta torre, por precaución, demolieron toda la estructura con una implosión controlada y vendieron el lote por 120 millones de dólares para construir un nuevo complejo.

La indagatoria del NIST encontró, en "primer lugar, desviaciones graves y generalizadas en el diseño estructural original del edificio respecto a los códigos y normas de la época", advirtió en el reporte Glen Bell, uno de los investigadores.

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"Pero también (encontró) algunas limitaciones en dichos códigos y normas. Y en segundo lugar, desviaciones en la construcción del edificio respecto a los planos de diseño", mencionó el experto.

Los investigadores descartaron como factores que contribuyeran al incidente vibraciones derivadas de construcciones cercanas, fallos en los cimientos, sumideros o asentamientos del terreno, los efectos de huracanes y marejadas ciclónicas, cargas impulsivas, y sobrecargas accidentales causadas por un proyecto en el techo.

El informe final del NIST se centrará ahora en redactar un reporte final, que incluirá todo el análisis de evidencias, los resultados de los ensayos y el modelado computacional para respaldar los hallazgos publicados ahora, así como recomendaciones para cambios en normas, códigos y prácticas.