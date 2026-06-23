El Ejército de Israel dice que su último ataque en el sur del Líbano fue en defensa propia

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron una célula de terroristas armados que operaba cerca de los soldados de las FDI en la 'Zona de Seguridad', en el área de la cresta de Ali Al Taher", sostiene un comunicado castrense.

"Tras la identificación, los soldados atacaron a los terroristas al norte de la Zona de Seguridad para neutralizar la amenaza", añade la nota.

El mensaje del Ejército adjunta una fotografía que muestra a un hombre, que los militares aseguran era un miliciano de Hizbulá posicionado "cerca de los soldados" israelíes, llevando lo que parece un arma en las manos.

En paralelo, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de que el ataque había resultado en al menos dos muertos y dos heridos, en un incidente que se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que se prevé el inicio de una quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington.

La ANN informó también de otro ataque efectuado por el Ejército israelí contra varios residentes de la misma zona cuando se dirigían a un entierro, escoltados por el Ejército libanés, y donde se avistaron estacionados tanques Merkava y una excavadora D9 israelíes.

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Estos ataques tienen lugar pese al memorando de entendimiento vigente entre EE.UU. e Irán, que estableció el cese de hostilidades en la región, incluyendo el Líbano.

Los ataques israelíes en el Líbano se han cobrado desde marzo la vida de cerca de 4.200 personas, según las autoridades libanesas. A su vez, 36 soldados del Ejército de Israel han muerto en el marco del enfrentamiento con Hizbulá (uno de ellos por fuego amigo), junto a dos civiles fallecidos en el norte del país por el impacto de proyectiles del grupo chií.

Sin embargo, según confirmó el Ejército de Israel, a partir del próximo domingo liberará del servicio militar los pelotones de defensa compuestos por reservistas que permanecen desplegados en las comunidades del norte fronterizas con el Líbano, a la luz de la evolución del alto el fuego.

El anuncio se produce pese a los constantes anuncios a la población emitidos por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, asegurando que Israel permanecerá presente en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario y que gozará de libertad operativa.