El Ejército de Nigeria rescata a 47 rehenes del Estado Islámico

Las tropas nigerianas lograron "otro importante éxito" tras esta operación, cuya fecha no fue especificada, llevada a cabo por la Fuerza Operativa Conjunta (Noreste) de la Operación Hadin Kai, informó anoche el Ejército nigeriano en su cuenta de la red social X.

La misión se llevó a cabo en la comunidad de Kangarwa, en la localidad de Kukawa.

"Las incesantes ofensivas terrestres y aéreas obligaron a los terroristas a abandonar sus posiciones en medio de la confusión, lo que permitió a las víctimas escapar de un cautiverio prolongado", detalló el Ejército.

Los rescatados fueron atendidos por profesionales sanitarios "en un lugar seguro" y las autoridades ya les están prestando la ayuda humanitaria necesaria para facilitar su eventual reintegración, añadió.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

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Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.