El Ejército israelí confirma haber atacado el sur de Líbano pese al alto el fuego

En un comunicado, el Ejército dijo que los individuos atravesaron el perímetro "de seguridad" que las tropas mantienen en el país vecino y que fue entonces cuando dispararon, ya que se acercaban a los soldados "representando una amenaza inmediata".

Un portavoz militar dijo a EFE que se desconoce el número final de víctimas, mientras que el Ministerio de Salud Pública libanés ha confirmado dos muertos.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, el ataque se produjo cuando soldados israelíes "abrieron fuego con sus ametralladoras" contra un grupo de personas "cerca de una excavadora que trabajaba en la construcción de una carretera" en el barrio de Al Deir, en la localidad de Nabatieh al Fawqa.

Estos ataques tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés ocupado por Israel.

Además, delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este martes en Washington una nueva ronda de negociaciones de paz.

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El viernes, Israel y Hizbulá acordaron un alto el fuego, pese a que en esa misma jornada y el sábado Israel lanzó intensos ataques contra el sur del Líbano matando a alrededor de cien personas en total ambos días.

El Ministerio de Salud Pública libanés informó, en su último balance, que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo la cifra de muertos supera los 4.190 y son más de 12.170 los heridos.