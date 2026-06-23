El español Paco Roca, entre los protagonistas de la 60 edición del Lucca Comics & Games

Convertido en el gran referente de la cultura de masas en Europa, Lucca Comics & Games se desarrollará del 28 de octubre al 1 de noviembre bajo el lema 'Legado', un concepto que busca reivindicar seis décadas de patrimonio creativo y el traspaso de testigo entre generaciones.

La representación española estará encabezada por Paco Roca, a quien la organización describe como un "maestro del cómic español".

El ilustrador, galardonado con el Premio Nacional del Cómic de España de 2008 y autor de obras tan celebradas como 'La casa' o 'Arrugas' —cuya adaptación al cine ganó dos premios Goya-, regresará bajo el sello de la editorial Tunué a un certamen que ya lo coronó como Autor del Año en 2022 con el prestigioso galardón Yellow Kid.

Entre las grandes atracciones del ambicioso cartel internacional destaca también el maestro japonés del manga Go Nagai, creador de mitos como 'Mazinger Z' o 'Grendizer (Goldrake)', cuya visita coincide con el 160 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Italia y Japón.

Asimismo, el país asiático contará con la presencia, por primera vez en Italia, del 'mangaka' Tōru Fujisawa, mundialmente reconocido por su afilada sátira social y su humor irreverente en títulos de éxito internacional como 'G.T.O. (Great Teacher Onizuka)'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la industria estadounidense, el certamen rendirá tributo a figuras de la primera línea de las viñetas como Frank Miller, que celebra cuatro décadas de hitos como 'Batman: The Dark Knight Returns' o 'Daredevil: Born Again'; y el cotizado guionista Jonathan Hickman.

El sector de los videojuegos tendrá un protagonismo especial con la presencia de Yoshinori Kitase, productor de la saga Final Fantasy y quien dirigió las entregas VI, VII y VIII de la serie, además de títulos como 'Chrono Trigger'; así como de Hideki Kamiya, director de éxitos como 'Resident Evil 2', 'Devil May Cry', 'Okami' o 'Bayonetta'.

Asimismo, los aficionados podrán encontrarse con Stephen Bliss, el artista senior responsable de las icónicas portadas de la franquicia 'Grand Theft Auto (GTA)' entre 2001 y 2016.

El festival acogerá también la celebración del 80 aniversario del vaquero francés 'Lucky Luke' y una zona de juego dedicada a los 30 años del fenómeno de masas 'Pokémon'.