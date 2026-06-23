El euro cae al mínimo desde hace once meses por debajo de 1,14 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1382 dólares, frente a los 1,1433 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1392 dólares.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés han incrementado la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y respaldan al dólar.

Datos económicos buenos de la eurozona, si bien las cifras de Alemania y Francia decepcionaron, no impulsaron la cotización del euro.

El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en junio hasta 49,5 puntos (48,5 puntos en mayo), máxima de los tres últimos meses, según S&P.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad económica de la zona del euro ha mejorado en junio por primera vez desde el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, que desencadenó el cierre del estrecho de Ormuz y disparó al alza los precios del petróleo y el gas.

Pese a la mejora, el indicador se sitúa por debajo de 50 puntos, lo que significa que la actividad económica se contrae.

"Las presiones inflacionistas dieron muestras de reducirse en junio", según S&P.

Pero el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en el Parlamento Europeo que la inflación podría mantenerse por encima del 2 % durante bastante tiempo a pesar del acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes en el Parlamento Europeo que todavía no ven efectos de segunda ronda que requieran una respuesta de política monetaria más agresiva, por lo que frenó las expectativas de subidas de los tipos de interés en la eurozona pronto.

El diferencial de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EE.UU. ( entre el 3,5 y el 3,75 %) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

La actividad económica de Estados Unidos mejoró en junio hasta 52,2 puntos, según S&P.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1377 y 1,1439 dólares.