El IBEX 35 pierde un 0,34% y los 19.500 puntos lastrado por Wall Street y las tecnológicas

El selectivo español retrocedió 65,8 puntos y se aleja de los máximos alcanzados en la víspera, al terminar en los 19.476,5 puntos. En lo que va de año, el IBEX 35 se revaloriza un 12,53 %.

La Bolsa arrancó la sesión con retrocesos del 0,37 % afectada por la caída de los mercados asiáticos y de los valores tecnológicos. Las pérdidas se mantuvieron a lo largo de la jornada y llegaron a superar incluso el medio punto porcentual, aunque al cierre de la sesión perdieron fuelle para terminar con ese retroceso del 0,34 %.

Pendiente de la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el precio del barril de brent, el petróleo de referencia en Europa, se mantiene estable alrededor de los 77 dólares el barril.

Por valores, el banco Santander cedió un 0,57 %; el banco BBVA, el 0,28 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,05 %; mientras que la textil Inditex terminó plana, la petrolera Repsol repuntó el 0,83 %; y Telefónica, el 2,59 %.