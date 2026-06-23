El Kospi surcoreano se desploma casi un 5 % siguiendo las caídas de tecnológicas en EE.UU.

Tras unas cuatro horas de operaciones, el indicador caía 452,82 puntos, hasta situarse en 8.661,73 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se desplomaba por su parte un 5,21 %, o 50,43 puntos, hasta los 917,97 enteros.

El operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el Kosdaq debido a las fluctuaciones en el precio de los futuros, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran caídas superiores al 5 %.

La caída del parqué surcoreano sigue al descenso la víspera en Wall Street de empresas del sector tecnológico como SpaceX (-16 %), Alphabet (-5 %) y Amazon (-4,75 %), entre otras.

Este desplome en Wall Street venció en Seúl al optimismo sobre las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos, después de que Teherán afirmara este martes que pasarán a la siguiente fase con un comité de alto nivel.

El fabricante de chips SK hynix, que el lunes logró destronar a Samsung Electronics en capitalización bursátil por primera vez, sin tomar en cuenta las acciones preferentes, bajaba un 6,61 %.

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El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics hacía lo propio con una caída del 4,67 %, entre las caídas de otras empresas como el fabricante de baterías LG Energy Solution (-3,5 %) o las navales Hanwha Ocean (-6,27 %) y HD Hyundai Heavy Industries (-5,03 %).