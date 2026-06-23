El líder de Hizbulá exige fijar un calendario para la retirada de Israel del Líbano

Qassem afirmó en un discurso televisado que "la retirada israelí debe producirse dentro de un calendario establecido" y recalcó que el Estado judío "no puede conservar ni un solo palmo de tierra bajo ningún pretexto".

El líder de Hizbulá sostuvo que, tras el actual alto el fuego, "deben cesar las operaciones israelíes por tierra, mar y aire, desplegarse plenamente el Ejército libanés, liberarse los prisioneros, facilitarse el regreso de los desplazados a sus localidades y ponerse en marcha la reconstrucción" de las zonas afectadas por el conflicto.

"La agresión fracasó en alcanzar sus objetivos y en imponer su proyecto. La resistencia y el pueblo libanés pagaron el precio, pero resistieron", afirmó Qassem, quien defendió que Hizbulá reclama "sus derechos, su tierra y su soberanía".

El dirigente aseguró que la formación mantiene una cooperación "al máximo nivel" con el Ejército libanés dentro del marco de la seguridad nacional y rechazó cualquier injerencia israelí en los asuntos internos del país.

"Israel no tiene ninguna injerencia en los acuerdos que alcancemos internamente y debe impedirse cualquier intervención suya", señaló, al tiempo que hizo un llamamiento a las autoridades libanesas: "Aprovechen a la resistencia y su fuerza; nosotros estamos dispuestos", dijo.

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Qassem reivindicó también el papel desempeñado por Hizbulá durante la guerra y aseguró que Israel no logró sus objetivos militares gracias al movimiento chií, que evitó que el Estado israelí hiciera realidad el denominado 'Gran Israel'.

Respecto a la evolución del conflicto, explicó que la organización pasó de una fase de contención a otra de combate directo cuando consideró que las circunstancias eran las adecuadas, y afirmó que las acciones sobre el terreno contribuyeron a alcanzar el actual alto el fuego.

"Gracias a Dios, logramos llegar a esta etapa", manifestó Qassem, quien insistió en que el siguiente paso debe ser la retirada israelí de los territorios libaneses.

Finalmente, agradeció el apoyo de Irán durante el conflicto y aseguró que la República Islámica se encuentra "entre los más honorables del mundo".

Qassem dio este discurso en la misma jornada en la que el Ejército israelí incumplió el alto el fuego con un ataque que acabó con la vida de al menos dos personas en Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, y cuando las delegaciones de ambos países se reúnen de nuevo en Washington para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.