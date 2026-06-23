El Museo Franz Mayer reúne selección inédita de las siete décadas del World Press Photo

En esta ocasión, el museo mexicano reúne pasado y presente al exhibir esta retrospectiva junto con una selección de 144 fotografías, elegidas entre las 57.376 imágenes presentadas en la edición 2026.

Entre los temas abordados resalta el abuso policial en sociedades democráticas, la crisis humanitaria en Gaza y Ucrania, así como los desafíos migratorios y ambientales.

Para la curadora de la muestra, Martha Echeverría, esta exposición es una oportunidad única para demostrar que, durante las últimas siete décadas, el mundo ha estado marcado por “guerras, conflictos, crisis de salud y migraciones”, realidades que el fotoperiodismo ha documentado y de las que las nuevas generaciones de fotógrafos continúan aprendiendo.

El recorrido histórico muestra por primera vez una selección de las imágenes ganadoras de la categoría Fotografía del Año entre 1955 y 2025, entre las que destaca la documentación de la guerra de Vietnam (1955-1975), considerada el primer conflicto televisado de la historia.

“Es la primera (guerra) que vimos en vivo”, explica Echeverría en una charla con EFE sobre esta muestra, en la que se exhibe la fotografía de la ‘niña del Napalm’ (1972), cuya autoría sigue en disputa, según la organización, tras la controversia en la que estuvo envuelta en 2025.

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El guiño especial a México se debe a los 27 años que el museo ha dedicado a exhibir la muestra, pero también a que el público y el fotoperiodismo del país cuentan con la “sensibilidad” para comprender la fotografía regional.

“Saben lo que significa ser representados desde fuera (...) y desde dentro por miembros de su propia comunidad”, asegura la curadora.

Un claro ejemplo es ‘México, un clima cambiante’, el proyecto ganador en la categoría Norteamérica y Centroamérica del fotógrafo mexicano César Rodríguez (Tepic, 1983), quien documentó, con una cámara Olympus de segunda mano, el costo humano del aumento de los desastres naturales en distintos estados del país.

“He investigado artículos académicos y casi todos mencionan que entre 2030 y 2050 estas comunidades van a sufrir migración por calor o por la erosión marina, pero es un futuro que ya se está viviendo ahora”, denuncia a EFE.

Rodríguez lleva cerca de una década documentando la crisis ambiental y sostiene que la cámara permite observar el futuro inmediato.

El fotógrafo es un lector asiduo, especialmente de novelas de ciencia ficción, y reconoce que muchas de las ideas plasmadas en la literatura como ficción son hoy una realidad para muchísimas personas.

“Busco las imágenes que leí (…) y ya hay escenas postapocalípticas en Monterrey: la gente se peleaba por el agua”, relata sobre esta ciudad del norte de México, donde la disponibilidad de agua renovable ha disminuido un 81 % desde 1950.

La exposición también es una muestra de la rápida evolución de los problemas que aquejan al mundo, como el migratorio que escala diariamente en la frontera entre México y Estados Unidos.

Una preocupación que retrata la fotógrafa estadounidense Carol Guzy (Pennsylvania, 1956) al capturar el momento en que una familia migrante es separada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

La imagen fue reconocida como la Foto del Año del World Press Photo 2026 y permanecerá expuesta en los pasillos del Museo Franz Mayer hasta el 4 de octubre, junto con una selección de trabajos de fotógrafos de 141 países.