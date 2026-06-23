El nuevo musical 'Warriors', coescrito por Lin-Manuel Miranda, debutará en 2027

La nueva puesta en escena comenzará sus funciones previas en el Teatro Lunt-Fontanne, en marzo del próximo año y los boletos estarán a la venta desde octubre.

'Warriors', dirigido por Jenny Koons y codirigida y coreografiada por Andy Blankenbuehler, contará la historia de una pandilla ficticia de Nueva York cuyos miembros son incriminados por el asesinato de un líder del grupo que operaba por toda la ciudad, desde Coney Island hasta El Bronx.

"Con 'Warriors' emprendemos un viaje trascendental por la ciudad, lleno de emoción y determinación, mientras nuestros personajes luchan por sobrevivir", indicaron Miranda y Davis en un comunicado conjunto.

La obra tendrá un giro respecto al filme, puesto que la pandilla será femenina, apunta el portal Deadline.

El musical es producido por Thomas Kail, Lin- Manuel Miranda, Luis A. Miranda y Jeffrey Seller.

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De acuerdo con el comunicado, 'Warriors' se concibió como un álbum conceptual, lanzado el 18 de octubre de 2024, producido por el rapero Nas, de Nueva York, y el músico Mike Elizondo, ambos ganadores de un Grammy.

Esta experiencia auditiva inmersiva contó con un elenco estelar de voces, incluyendo a Lauryn Hill, Nas, Busta Rhymes, Marc Anthony, Billy Porter, Ghostface Killah, RZA, Colman Domingo, Cam'ron, Kim Dracula y muchos más, en su primera semana alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Compilation Albums con 5,5 millones de reproducciones globales.

También debutó debutó en el puesto número 8 en Digital Albums de Billboard, el número 10 en Current Pop Albums, el número 21 en Current Album Sales y el número 24 en Album Sales.

Próximamente se darán a conocer más detalles de la producción, ente ellos del reparto del musical.