El sospechoso de matar a dos personas en EE.UU. pudo inspirarse en la masacre de Columbine

Bradley Scott Sayer fue detenido la noche del lunes por matar a dos personas y herir a un menor de edad durante una balacera ocurrida en la Biblioteca del condado de Butte, en la ciudad de Chico (al norte del estado), informó el Departamento de la Policía local.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven, residente de Chico, actuó solo y que no hay indicios de que tuviera alguna relación o vínculo previo con ninguna de las víctimas que se encontraban en la biblioteca en el momento del tiroteo.

Las autoridades dijeron este martes que posiblemente Sayer se inspiró en una de las masacres escolares más mortíferas de la historia de EE.UU.

"La motivación de Sayer parece basarse en el deseo de perpetrar un tiroteo similar a la masacre de la escuela secundaria Columbine", afirmó el departamento policial en su cuenta de Facebook.

La masacre de la Escuela Secundaria Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999 en Littleton (Colorado) y fue perpetrada por los adolescentes Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a doce estudiantes y un profesor, e hirieron a otras veinticuatro personas antes de suicidarse.

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El incidente de este lunes ocurrió pasada las cinco de la tarde hora local, cuando la policía recibió una llamada de alerta sobre un tirador activo. Al menos dos personas murieron y un niño resultó herido, pero su vida no corre peligro.

El Departamento de Policía de Chico, en colaboración con investigadores de la Oficina del Sheriff del condado de Butte y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ha pedido ayuda al público para que comparta información sobre la amenaza.

El tiroteo se dio a poco más de un mes de que al menos cinco personas, dos de ellos los atacantes, murieran en un ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.