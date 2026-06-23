El Sultán de Omán insiste ante Irán en el "libre tránsito" de la navegación en Ormuz

Según un comunicado oficial omaní, Bin Tariq recibió a Qalibaf y al ministro de Exteriores, Abás Araqchí, en Mascate donde le informaron sobre las negociaciones de alto nivel que mantuvieron en Suiza con representantes de Estados Unidos para implementar el memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico y reabrir Ormuz.

"Durante la reunión, abordaron los últimos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Su Majestad escuchó las explicaciones de la parte iraní sobre los diversos aspectos de las conversaciones", dijo la nota, reproducida por la agencia de noticias omaní, ONA.

Subrayó que el mandatario omaní "expresó su apoyo y sus deseos de éxito para alcanzar una solución pacífica y definitiva a todas las cuestiones pendientes, en especial la reanudación y la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, entre otros asuntos y desafíos".

Irán insiste en asumir la gestión de Ormuz y en cobrar tarifas o "peajes" a los buques que lo transitan, algo que ha generado tensiones y rechazo en la comunidad internacional y los vecinos árabes de Irán, al ser el estrecho un paso natural.

Qalibaf advirtió la noche del lunes en unas declaraciones a la televisión estatal iraní de que "la gestión del estrecho de Ormuz nunca volverá a la situación previa al conflicto", iniciado a finales de febrero.