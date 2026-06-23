El vicepresidente palestino y la UE abordan el refuerzo de sus relaciones en Ramala

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, gran parte de la reunión versó además sobre la situación política y sobre el terreno en Cisjordania ocupada, incluyendo los ataques de colonos israelíes, la retención de los ingresos palestinos por parte de las autoridades de Israel y el empeoramiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Durante el encuentro, según el mismo medio, Al Sheij agradeció los esfuerzos de la Unión Europea en el campo de ayuda humanitaria, y realizó un llamamiento a intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a la violencia israelí en estos territorios.

Además, el vicepresidente reafirmó los planes para celebrar elecciones parlamentarias en noviembre y elecciones presidenciales en 2027.

A su vez, recoge Wafa, Šuica reafirmó el apoyo de la UE a Palestina y su agenda de reformas, así como a los esfuerzos destinados a lograr la estabilidad en Gaza y Cisjordania y a reactivar un horizonte político basado en la solución de dos Estados y el derecho internacional.

Ayer lunes, la comisaria ya expresó que la Unión Europea está "profundamente preocupada por el deterioro de la situación en los asentamientos ilegales" en la Cisjordania ocupada durante una reunión con el ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar.

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La violencia contra los palestinos en este territorio se ha incrementado en los últimos tres años y la Policía de Frontera o las fuerzas israelíes no la contienen, mientras que cada vez es más frecuente que colonos armados con uniforme militar -aunque no estén de servicio- sean quienes perpetran los ataques.

Al menos 55 palestinos han muerto por ataques israelíes (de soldados o colonos) en Cisjordania en lo que va de año según el último recuento publicado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que no incluye aún los datos de junio. Del total, doce son menores.