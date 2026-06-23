Estatales Petrobras y Pemex sellan alianza para explorar petróleo en el golfo de México

El memorando de entendimiento fue suscrito en la sede de Petrobras por la presidenta de la estatal brasileña, Magda Chambriard, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, y también abarcará aspectos para mejorar la eficiencia en las áreas de refinación y petroquímica.

De acuerdo con los directivos, la alianza constituye el primer paso hacia una cooperación estratégica y técnica entre las dos mayores petroleras estatales de América Latina.

Entre los aspectos más destacados esta la posibilidad de que Petrobras aporte la tecnología y la experiencia que tiene en la exploración y explotación de crudo y gas en aguas profundas para revitalizar e incrementar la producción de hidrocarburos en la porción mexicana del golfo de México.

"Es difícil de creer ver esa región y decir que todo el petróleo escogió quedarse en el pedazo estadounidense", afirmó Chambriard a la prensa al insistir que se trata de una zona con potencial de exploración en aguas profundas.

Según Chambriard, el interés por estrechar la cooperación surgió tras una conversación con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente contactó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para facilitar el acercamiento entre ambas empresas.

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La ejecutiva explicó que equipos técnicos de Petrobras y Pemex ya realizaron visitas recíprocas para iniciar estudios destinados a reforzar la seguridad energética de ambos países.

No obstante, enfatizó que las inversiones y proyectos específicos aún no están definidos ni existe un cronograma para su implementación.

Por su parte, el director general de Pemex, señaló que la estatal mexicana trabaja para mejorar su flujo de caja y dijo esperar que la asociación con Petrobras produzca resultados concretos "lo más rápido posible".