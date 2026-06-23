Falsas aficionadas del Mundial: cómo la IA sexualiza a mujeres por nacionalidades en redes

EFE Verifica ha localizado más de una veintena de cuentas en redes sociales que publican este tipo de contenidos de forma recurrente, algunas incluso a diario con vídeos que repiten un mismo esquema: mujeres con indumentarias asociadas a distintos países, fondos de estadio y estética de "fancam" del Mundial.

Asimismo, expertos consultados por EFE Verifica coinciden en que el fenómeno no debe leerse solo desde la autenticidad de cada vídeo, sino como una forma de desinformación de género que cosifica a las mujeres y amplifica estereotipos nacionales mediante imágenes sintéticas o de apariencia sintética.

A simple vista, parecen simples vídeos virales, pero detrás de ellos se esconde algo más que entretenimiento: una forma de representación que convierte determinados cuerpos femeninos en reclamo y refuerza viejos estereotipos bajo una apariencia nueva.

La socióloga especializada en misoginia digital en redes sociales Elisa García Mingo considera que este fenómeno puede abordarse como "desinformación de género", porque no solo presenta imágenes falsas o de apariencia sintética, sino que reproduce una representación estereotipada de las mujeres.

García Mingo advierte, además, de que clasificar a estas supuestas aficionadas por países agrava el problema, porque los estereotipos "raciales, culturales y de género no solo se están reproduciendo, sino que se están exacerbando".

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En esta línea, Noemí Morejón, profesora e investigadora de la Universidad Loyola Andalucía y experta en desinformación, sugiere que cuando la mujer se convierte en "un objeto de coleccionismo", como es el caso de estos vídeos clasificados por países, el papel de la IA magnifica "un sentimiento que determinado sector de la población normaliza".

"Esta cuestión es algo que ha alertado a los psicólogos, pues están produciendo una desvirtuación de la diversidad femenina y se venden unos estándares de belleza que son imposibles de alcanzar por humanos", añade.

Esa reproducción de cuerpos artificiales y normativos conecta con otros riesgos asociados a la IA generativa, como su capacidad para producir contenidos que refuerzan estándares irreales y sus consecuencias.

Un informe del Center for Countering Digital Hate alerta de que seis herramientas populares de IA generaron contenido dañino relacionado con trastornos alimentarios en el 41 % de las pruebas, y que los generadores de imágenes produjeron contenidos que glorificaban estándares corporales irreales en el 32 % de los casos.

Como es usual en la desinformación generativa, suele ir de la mano con la actualidad. En este caso, el Mundial ofrece un escaparate ideal para ganar visibilidad.

El formato siempre es el mismo, aunque con pequeñas variaciones: una mujer joven captada de manera "espontánea", un fondo de estadio y una bandera o camiseta nacional. En todos ellos, la lógica del vídeo no gira en torno al partido, sino al cuerpo de la mujer como reclamo en un deporte de hombres.

El profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid e IBERIFIER Alejandro Martín explica a EFE Verifica que cualquier contenido vinculado a temas de actualidad "siempre va a conseguir más visibilidad en una red social" y que el objetivo de estas cuentas suele ser lograr visualizaciones para monetizarlas.

Morejón coincide en que estas falsas "fancams" buscan, más allá de la viralidad, monetizar una narrativa falsa.

"La cuestión es cómo se está monetizando. En esta ocasión estos clips de vídeos redireccionan a webs y plataformas de pago como Onlyfans o Fanvueu, incluso Telegram, que ofrecen contenidos de pago de estas supuestas mujeres. Son el foco de captación para una posterior monetización", explica Morejón.

Un análisis de EFE Verifica muestra que crear este tipo de vídeos ya no requiere conocimientos técnicos avanzados y cada vez es más accesible para el público general.

El proceso puede partir de una imagen generada con IA a partir de un prompt detallado —por ejemplo, una supuesta aficionada en un estadio, con una camiseta o bandera concreta y apariencia realista— y continuar después en otra herramienta capaz de animar esa imagen como si fuera una "fancam" del Mundial.

En este sentido, Martín señala que ya existen "multitud de opciones disponibles" para generar este tipo de contenidos y que muchas funcionan directamente en línea mediante servicios de pago.

"Es extremadamente fácil, existen muchos servicios online para generación de imágenes y vídeos. Es cuestión de pagar 7, 10, 30 euros y poder generar vídeos de lo que uno desee", explica.