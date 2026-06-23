Flávio Bolsonaro pide testificar ante el Gobierno de Trump para evitar nuevos aranceles

El senador derechista busca, a través de su comparecencia como testigo ante la Oficina del representante comercial, contrarrestar las acusaciones de su principal rival en las elecciones, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo culpó de la decisión estadounidense.

En la carta dirigida al Gobierno del presidente Donald Trump, Bolsonaro argumentó que el arancel del 25 % propuesto no eliminaría las prácticas que busca castigar, como la supuesta competencia desleal en servicios financieros y en el sector del etanol.

Asimismo, dijo que durante la audiencia agendada para el 6 de julio defenderá una alternativa a los aranceles, que pasa por la apertura inmediata de negociaciones bilaterales con un calendario definido y la "restauración de una colaboración histórica entre iguales".

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), se reunió con Trump y otros altos cargos de la Administración durante un viaje a EE.UU. a finales de mayo.

Días después, la Oficina del representante comercial divulgó los resultados preliminares de una investigación en los que acusaba a Brasil de una serie de prácticas desleales y proponía un arancel como respuesta.

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Al mismo tiempo, el organismo abrió un plazo de consultas hasta el 15 de julio con empresarios y sociedad civil antes de presentar una propuesta final para la consideración de Trump.

La proximidad entre el viaje de Bolsonaro a EE.UU. y la nueva amenaza fue aprovechada por Lula para acusar al senador derechista de ser un "traidor de la patria" y de querer perjudicarlo en la disputa electoral.

El candidato, que ya enfrentaba una crisis de imagen tras las revelaciones sobre sus vínculos con un banquero corrupto, se vio obligado a salir al paso y negar que hubiese solicitado aranceles.

La Casa Blanca ya impuso el año pasado tributos del 50 % sobre buena parte de las importaciones brasileñas para tratar de frenar el juicio por intento de golpe de Estado contra el exmandatario Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Ese anuncio fue precedido por una intensa campaña de la familia Bolsonaro en EE.UU. para sancionar a autoridades brasileñas.