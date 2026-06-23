Mundo
23 de junio de 2026 a la - 05:35

Francia ha vivido la noche más calurosa desde que empezaron los registros en 1947

Imagen sin descripción

París, 23 jun (EFE).- Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

Por EFE

A las 5.00 locales, poco antes de que saliera el sol, el termómetro marcaba 27 grados en Biscarrosse, en la costa atlántica, en Limoges, en Rennes y en Angers, 26 en el puerto de Le Havre, en Normandía, pero también en Niort, 25 en Burdeos o 24 en París.

El lunes se habían alcanzado por la tarde máximas de 43 grados en la ciudad de Brive, 41,9 en Burdeos, 41,8 en Poitiers, 41,2 en Dax, 41,2 en Angers o 40,9 en Rennes.

La temperatura media nacional fue de 29,3 grados de media, la tercera más elevada desde que existen esos registros al final de la Segunda Guerra Mundial, y los servicios meteorológicos creen que hoy mismo o en los próximos días se superará el récord del 29,4 grados e incluso que se podría llegar al listón de 30 grados.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París.