FundéuRAE: “en caso de que”, no “en caso que”

Sin embargo, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como “Aprobada la propuesta para ampliar la plaza al subcampeón, en caso que el campeón ya disponga de ella” o “En caso que haya una fuga de gas, nunca debes encender la luz”.

Tal y como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la locución “en (el) caso de” puede ir seguida de un nombre de acción (“en caso del envío de tropas”), un infinitivo (“en caso de ir”) o una subordinada precedida de “que” (“en caso de que lo quiera”). Si se emplea esta última construcción, para expresar la condición que introduce esta locución es inadecuado —y un ejemplo de queísmo— prescindir de la preposición “de” (es decir, sería impropia la secuencia “en caso que lo quiera”).

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido escribir “Aprobada la propuesta para ampliar la plaza al subcampeón, en caso de que el campeón ya disponga de ella” y “En el caso de que haya una fuga de gas, nunca debes encender la luz”.

Cabe recordar que el “Diccionario de la lengua española” recoge con el mismo sentido de “en (el) caso de” las locuciones “caso de” (“Caso de ir convocado, tendría que dejar los otros partidos”) y “caso que” (“Caso que acudiera, lo recibiríamos”). Como puede verse, esta última se construye sin “de”.

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