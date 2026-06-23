González Urrutia felicita a De la Espriella y aboga por la convivencia en Colombia

"El primer trabajo es convertir mayorías electorales en consensos duraderos y diferencias legítimas en convivencia democrática", subrayó -en su cuenta de X- el líder de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En la víspera, la PUD felicitó a De la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, y deseó que el país vecino siga siendo un aliado que "defienda y promueva la democracia, la libertad y la justicia".

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado celebró el pasado domingo el triunfo del ultraderechista, según el conteo preliminar, a quien consideró como un "gran aliado" para la "transición democrática de Venezuela".

Con el 99,99 % de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49,66 %), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70 %) de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro.

El resultado del conteo preliminar de las elecciones deberá ser confirmado por el escrutinio oficial elaborado por más de 9.000 jueces y notarios.

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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Cristian Quiroz, aseguró este mismo martes que aún no hay una fecha estimada para declarar oficialmente al ganador de la segunda vuelta presidencial.

De momento, las autoridades del Gobierno encargado de Venezuela, que preside Delcy Rodríguez, no se han pronunciado.