Hizbulá acusa a Israel de violar el alto el fuego con ataques en el sur del Líbano

"La Resistencia Islámica advierte de que las acciones del enemigo constituyen una flagrante violación del alto el fuego al que la Resistencia se ha adherido hasta ahora", afirmó Hizbulá en un comunicado compartido en su canal oficial de Telegram.

En su nota, el grupo dijo que "a las 11:30 a. m. el Ejército enemigo israelí abrió fuego con ametralladoras entre las casas contra un grupo de civiles" en la citada localidad, mientras estas personas "trabajaban despejando caminos y recuperando los cuerpos de los mártires de entre los escombros".

"Este ataque traicionero del ejército enemigo resultó en la muerte de dos civiles, uno de ellos empleado municipal, y heridas a otros", agregó el movimiento sin añadir más detalles.

Por su parte, el Ejército israelí alegó que este ataque se produjo para defender a sus tropas de "terroristas armados" que "operaban cerca de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército).

Este suceso se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que se prevé el inicio de una quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington, después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región, extensible también al país mediterráneo.

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El viernes Israel y el grupo chií libanés Hizbulá acordaron un alto el fuego, pese a que en esa misma jornada y el sábado Israel lanzó intensas operaciones contra diferentes puntos en el sur del Líbano que se cobraron cerca de cien vidas.

Posteriormente, los combates cesaron y dieron paso a una tensa calma en las últimas tres jornadas por la que centenares de desplazados comenzaron a regresar a sus ciudades en el sur libanés pese a las advertencias de las autoridades de esperar al menos 72 horas.

El Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, informó en su último balance de ayer, lunes, que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo la cifra de muertos se elevó en 4.175 y la de heridos a 12.164.