India confirma el tránsito de 11 buques por Ormuz desde la firma del memorando

La información fue anunciada por el Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, durante una rueda de prensa.

Según indicó la cancillería india, entre los buques se incluyen tres petroleros de bandera india que transportaban cada uno 285.000 toneladas métricas de crudo, además de otros ocho buques de bandera extranjera, uno de gas licuado de petróleo (GLP), otro de crudo y seis más que cargaban fertilizantes.

"Es nuestra expectativa y esperanza que los buques de bandera india restantes también puedan cruzar Ormuz pronto", agregó el portavoz, que detalló que actualmente 10 buques de bandera india permanecen en la región del golfo Pérsico.

Exteriores apuntó que en los últimos días dos buques con bandera nacional cruzaron el estrecho en sentido opuesto, hacia el Golfo, reflejo de una reactivación paulatina del tráfico en ambos sentidos.

Jaiswal también se refirió durante su comparecencia a la explosión ocurrida el pasado domingo en la planta de gas de Ras Laffan, en Catar, en la que murieron al menos 12 ciudadanos indicios.

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"Perdimos a 12 de nuestros compatriotas en la tragedia en el yacimiento de gas de Ras Laffan, donde ocurrió una explosión. Varias otras personas también resultaron heridas. No sabemos exactamente cuántos de ellos son ciudadanos indios, pero todas aquellas personas que resultaron heridas se encuentran a salvo", dijo el canciller.

El pasado 9 de junio, un ataque perpetrado por las fuerzas de Estados Unidos contra un petrolero en el golfo de Omán en el marco del conflicto mató, además, a tres marineros indios.

El primer ministro indio, Narendra Modi, instó en mayo a sus ciudadanos a reducir el consumo de combustible ante la crisis energética derivada de la guerra de Irán. La India importa más del 80 % de sus necesidades de petróleo.