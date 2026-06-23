India y EE.UU. se reúnen en Nueva Delhi para destrabar su acuerdo comercial antes de julio

"Estados Unidos sigue centrado en asegurar un acuerdo comercial justo y recíproco que abra mercados para los exportadores estadounidenses y ofrezca beneficios a ambas naciones", informó en X la Embajada estadounidense en la India.

La visita de Greer, una pieza clave en la estrategia arancelaria de la administración estadounidense, busca destrabar el último tramo de las conversaciones, que quedaron estancadas por las tarifas que la Administración impuso sobre la nación asiática el año pasado.

El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, ha asegurado recientemente que el 99 % del acuerdo interino está finalizado y que las partes se encuentran "en las fases finales" para resolver el último tramo de la negociación.

Goyal matizó este lunes sin embargo que, aunque el marco del acuerdo está finalizado casi en su totalidad, las conversaciones se han dilatado para ajustar una nueva arquitectura de tasas.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre cómo garantizar que obtengamos una ventaja comparativa, para que nuestros exportadores puedan beneficiarse. Cuanto más rápido, mejor", declaró el lunes el ministro de Comercio indio en un evento empresarial.

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El ministro indio aseguró también que, si bien buscan cerrar el pacto antes del 24 de julio, fecha en que expira un arancel temporal del 10 % de Washington, Nueva Delhi no negociará bajo presión temporal y busca un beneficio frente a otros competidores.

A principios de junio Washington anunció la imposición de aranceles del 12,5 % a varias naciones, incluida la India, por discrepancias normativas en materia laboral, una medida ante la cual Nueva Delhi reaccionó apelando al diálogo directo.